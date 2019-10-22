總統府國策顧問黃承國被爆出曾帶牧師、中國政協委員管浩鳴與內政部長徐國勇見面，黃承國今於立法院受訪承清，當時牧師表達希望帶陳同佳來投案，但不知道對方是政協委員，不然也不會引薦。黃承國與蔡英文總統關係密切，民進黨立委何志偉表示，此案已成燙手山芋，一定會影響民眾觀感，考驗蔡政蔡政府政策說明及態度表態的能力。

黃承國長期以來挺英立場鮮明，同時身任民進黨教宗委員會召集人，民進黨總統初選期間，前行政院長賴清德前往台北慈聖宮時，黃承國在周邊勘查地形及動線，引發議論，原來隔日小英總統也要到同地參拜。

初選過後，黃多次與黨主席卓榮泰、秘書長卓榮泰在中常會針鋒相對，像是黃質疑羅文嘉與天主教台北總教區總主教洪山川多年前的土地糾紛等爭議；日前羅文嘉在臉書酸英系立委陳明文，黃承國也在中常會跳出來，要求卓榮泰要處理。

近期陳同佳透過港府表達有意前往台灣投案，蔡政府認為有政治考量拒絕，卻被爆出黃承國9月曾引見徐國勇與中國政委見面，對方傳達希望帶陳來台受審，可見蔡政府是有管道與港府溝通。

何志偉分析，陳同佳案是跨國的法律案件，現階段是很難說明清楚，涉及法律、政治等層面考量，若沒有把事情講清楚確實會衝擊選情，至於影響程度仍有待評估。

何志偉認為，此事件是有心人士操作，黃承國與對方本來是要討論宗教議題，突然間拋出陳同佳案，明顯是香港刻意設陷阱，但我們不中計，卻被有心人士無限擴張放大檢視。

(中時 )