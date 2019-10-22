印度與韓國24日將由智庫及經濟顧問在新德里舉行戰略經濟對話，並於年底舉行國防與外交2+2對話，藉以強化雙方經濟戰略合作及韓國企業投資印度國防工業。

由於韓國許多產業領域與台灣類似，甚至是競爭對手，但韓國企業開拓印度市場比台商早20年，韓國政府如何與印度合作，值得觀察。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，由於生產成本及關稅上升，韓國三星及其他大企業正從中國撤出或是在中國的業務逐漸委縮。

報導引述未具名知情人士說，儘管三星等韓國大企業熱衷投資印度，但卻不敵印度的官僚作風和繁瑣程序，導致韓國企業更踴躍投資越南、印尼等國。

不過，報導引述熟悉內情人士指出，為強化韓國與印度的經濟戰略合作，印度政府智庫NITI Aayog執行長康特（Amitabh Kant）與韓國總統經濟事務顧問李昊升（Lee Ho-seung）24日將在德里主持印韓戰略經濟對話，讓對話成為印韓所有經濟合作的保護傘，以便兩國互補，並在彼此致力合作中獲得進一步永續成長的好處。

這名人士說，韓國聚焦與印度合作，引發第4次工業革命，並藉此讓雙方互蒙其利。

此外，知情人士透露，印度與韓國也將於年底召開國防與外交2+2對話，這項對話是印度總理莫迪2015年訪問首爾後發表的聯合聲明首次提出，舉辦的日期正在確認中。

知情人士表示，印韓2+2對話除尋求促進區域合作的途徑外，還將敲定「國防工業藍圖」，以促進韓國對印度國防製造業的投資。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）9月訪問韓國時，雙方曾討論在陸、海、空三軍系統及研發的合作。

印韓戰略經濟對話和國防與外交2+2對話，符合印度的「東進」（Act East）政策和韓國的新南向政策，目的在為兩國的經濟與安全關係提供新動力。

(中央社)