中華民國道教法師聯合總會、中華道教文化團體聯合總會今天在國民黨中央黨部成立後援會，由國民黨主席吳敦義授旗。吳敦義致詞時，舉「陳同佳」為例，肯定宗教教化人心，並再三請託把總統、立委及政黨選票投給國民黨。

中華道教文化團體聯合總會理事長吳光輝、中華民國道教法師聯合總會理事長鄭弘習，今早率各縣市道教支派、法師及宮廟代表等80多人，到國民黨參加後援會成立大會，曾任台北縣政府民政局長的前新北市議會副秘書長楊義德出任副總會長兼秘書長。

吳敦義親自頒發後援會成員聘書、授旗，並與全體理監事合影，感謝大家支持。

吳敦義說，中華民國是宗教自由國家，全世界正派宗教都受到維護、尊重，包括道教、佛教、基督教、天主教、一貫道等等，凡是幫助社會淨化人心、團結社會都是受敬重的。他從小就拜拜，第一次拜的是道教的廟，轉而聆聽佛教、基督教、天主教教義，有這些宗教對國家的貢獻，中華民國到台灣逐漸經濟繁榮、社會安定；台灣地區宗教、中華文化留在中國大陸的道教與各個宗教文化間的交流，也維持兩岸和平穩定發展。因此，他特別鞠躬感謝後援會成立。

吳敦義說，目前國家面臨嚴肅處境，以這兩天的爭議為例，有位陳先生（陳同佳）在台灣殺人，是香港人殺香港人，卻造成到底要香港處理或送到中華民國處理？社會上有不同看法。但只要宗教文化深入人心，這種殺人傷害人的事會少很多。

吳敦義除感謝大家為明年總統、立委選舉成立後援總會，也提醒這次投票有三張，包括總統票投給國民黨提名唯一候選人是韓國瑜，盼韓擴大服務貢獻，其次是立委選票及政黨票給國民黨，讓國民黨到達60 席，三張票都非常重要。

(中時 )