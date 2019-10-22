老翁鋸管爆頭慘死 軍方證實為2.75吋火箭彈

宜蘭頭城鎮吳姓老翁，誤切火箭彈慘遭炸死，家屬質疑未爆彈竟唾手可得，軍方草菅人命。不過消息傳開，網友紛紛點出「拖網漁船」才是幕後真兇，因為拖網漁船把海底東西一網打盡，才會連未爆彈都撈上岸，還棄置港邊讓人撿。

從事資源回收工作吳姓老翁，20日在港邊拾獲長約1.5公尺、直徑約20公分的「鐵管」，吳以為是廢鐵，在自家倉庫切割，卻引爆未爆彈，當場頭部破裂慘死。

軍方21日再次勘驗後，證實未爆彈是口徑2.75吋的火箭彈，至於彈種、以及是哪個單位試射入海，仍須進一步鑑定才能確定。吳翁媳婦則表示，連未爆彈都唾手可得，那就是草菅人命，軍方應該正視問題。

不過PTT網友討論這則新聞，許多人認為「兇手」不是軍方，而是拖網漁船。「拖網撈起海底下的未爆彈 然後怪軍方亂丟？？？？」、「底拖網把魚補光再怪軍隊」、「阿不就拖網才拖的到 在破壞環境阿」、「只能說漁民被別再用底拖網害自己又嚴重破壞生態」。

也有網友質疑「這個樣子一看就像未爆彈 怎麼會想鋸開?」、「一看就像一根彈頭 正常人不敢切吧」、「起手式來了 要國賠」、「家人：可以賺一筆了」、「海裡面還有飛機沉船咧，家屬要不要一起抗議」。

(中時電子報)