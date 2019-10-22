台電計畫在台南市安南區曾文溪畔國聖橋旁設立5座高壓電塔，目前已有1座正施工架設中。，緊臨溪畔的七股及安南區地方居民憂心高壓電塔衝擊景觀影響身體健康，22日羣聚工地持白布條抗議，並要求拆除改地下化施工。經協調後，台電輸變電工程處南區施工處處長張耀宗允諾近期暫緩進場，後續將再與地方協調施工方式。

發起此次陳情抗議的市議員陳昆和表示，台電推動綠能解決用電需求，地方不反對，但堅決反對未經溝通，就以廉價、衝擊景觀、阻礙水流、危害人民健康的粗糙手法，設置5座高壓電塔，以配合台電的太陽光電種電，並滿足利益團體假綠能為名營謀私利的行為。

到場的學東里長黃南忠、砂崙里長陳泰豐、三股里長黃仙立、義合里長黃文乾及前台南縣議會副議長周賜海等人也都指出，希望台電傾聽地方心聲，不要設立高壓電塔，改以地下化施工。

陳昆和還遞上里民連署的陳情書，給台電輸變電工程處南區施工處處長張耀宗及六河局長邱川忠，強烈表達地方反對5座高壓電塔矗立在台江國家公園溪畔的突兀景象，以及侵犯人民權益破壞土地永續利用價值的行徑。

到場聲援的立委陳亭妃表示，台電施工未與地方居民充份溝通，讓人感覺很不好，也使政府推動綠能政策的美意大打折扣；她要求台電暫停施工，並和地方溝通說明施工方法化解民怨。

(中時 )