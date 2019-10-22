挫咧等！？韓國瑜踢館嘉義 陳明文搶先3小時固樁

國民黨總統參選人韓國瑜22日中午到嘉義縣六腳鄉崩山社區與長輩一起午餐，他一到老人食堂就先去換衣服，並化身打菜志工幫長輩打菜，隨後與老人們開心共餐。有名88歲老先生李成表示，民進黨盤據這裡太久，很多人敢怒不敢言，國民黨以前推出的人更讓大家沒動力投票，「但韓國瑜不同，他讓大家有動力去支持」。

六腳鄉是嘉義縣內老年人口比例最高的鄉鎮，韓國瑜今中午到崩山社區老人食堂與長輩一同用餐，不少志工和村民與韓國瑜合影、簽名，在深綠的嘉義縣，能看出韓的高人氣。與韓一同吃飯的83歲阿嬤謝黃牙說，韓國瑜相當親切，希望他未來能當選總統。據中評社報導，李成提及，韓國瑜讓大家有動力支持。

李成指出，當一國之主要有三個條件，包括福氣、智慧以及魄力，他認為韓國瑜是目前最好的人選。在深綠的嘉義，韓國瑜有望翻盤？李成說，民進黨已盤據太久，很多人敢怒不敢言，且國民黨以前推出的人選讓大家沒動力投票。他說韓國瑜不一樣，是會讓大家有動力去支持的人選，他說不要以為海線都是綠的，其實很多人是「看人不看黨」。

(中時電子報)