▲南開科大志工訓練有500位各系所學生熱烈參與並專心上課。（南開提供／楊樹煌南投傳真）

▲學生們在志工訓練後都自信滿滿的說，做志工，我們準備好了！（南開提供／楊樹煌南投傳真）

南開科技大學為落實教育部服務學習方案，提升學生從事志願服務工作的專業知能，生活輔導組特在樸華樓辦理年度志工訓練，吸引全校各學系達500位同學熱烈報名參與，在完成12小時動、靜態訓練課程後，將正式成為內政部合法志工，將投入志願服務事業，為自己人生增添不一樣的色彩。

志工訓練開幕式由學務處生活輔導組長李泰和主持，並期勉所有學生，要把志願服務列入人生必定要做的大計畫，要在志工服務行列中發光發熱，更重要的是當自己在享受任何社會福利時，要懂得珍惜，並隨時思考如何回饋社會。

南開的志工訓練課程自100學年度起開設，經嚴格訓練後，核發志工紀錄冊，並輔導學生踏向志願服務人生大道，隨時準備服務人群。

講師們在志工訓練的課程極為多元，除專業學理介紹志願服務內涵、法規、發展趨勢等，更透過照片、紀錄片及真實的案例等生動活潑教學方式，引領同學進入志願服務工作的真實面貌，為同學建立擔任志工的正確觀念及志工服務之真諦。

同學們指出，課程內容精彩，讓使他們收穫滿滿，除開拓人生新視野，翻轉對志願服務狹隘的認識，並了解好的、合格的志工，非只熱忱，還得俱備專業知識和正確態度，不能一味把善意強加他人，而忽略被服務者真正需求，且在提供服務過程也要學習保護自己，從中持續發掘熱情與學習，才能成為有持續力的快樂志工。

(中時 )