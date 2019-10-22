中國輸出入銀行今（22）日在交通部會議中心舉辦「立足台灣傲視國際—連線新南向」成果發表會，針對中國輸出入銀行在新南向政策中扮演的角色及成果進行分享。財政部長蘇建榮致詞時勉勵，在中美貿易戰及新南向政策中，輸銀承擔起政策性銀行的角色，為企業提供金融全方位服務。

此次發表會以「關鍵成果報告」、「指標廠商時戰分享」、「經貿關鍵對談」三大面向為主，除了由輸銀總經理劉佩真以「前進新南向，斬獲新世界」進行專題演講，也寀奕國際、廣越企業、正崴精密等企業分享新南向面臨的挑戰；並由工商時報社社長陳國瑋主持「點亮未來，航向2020新藍海」論壇，與輸銀理事主席林永水、經濟部投資業務處處長張銘斌、建大工業總裁銀明、美德曼哈頓集團總裁楊克誠分析明年經貿趨勢。

蘇建榮表示，輸銀成立40年，提供企業出口貸款、保證及輸出保險等全面金融服務，雖經歷許多動盪，卻仍積極扮演政策性銀行角色，從新南向政策上路至今年9月，授信額度達637億元新台幣（下同），輸出保險承保額度674億元，同時，在新南向11國45個金融機構建立轉融資關係，從這個數據可以看到，輸銀對台灣廠商競爭力，提供相當大的協助。

經濟部次長王美花表示，輸銀開創很多成功案例，新南向政策投資期長、金額高，透過輸銀可以降低企業的財務規劃風險，包括在菲律賓、越南的許多台企都得到非常好的貸款金額，這對中小企業來說相當有價值。

輸出入銀行理事主席林永水則表示，這次舉辦發表會的原因是為了讓各界更了解輸銀的角色及成果，單就新南向，輸銀每年業績超過行政院要求之每年融資4.95％、保證2％及輸出保險5％的成長標準，絕對能提供企業穩健的服務。

(旺報 )