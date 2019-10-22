為強化宣傳新南向政策成效，並達到「以人為本」的政策目標，外交部攜手菲律賓、越南、印度、泰國四國電視台，針對當地民眾特性及喜好，以當地語言製播介紹台灣的節目，並由該國知名主播或網紅擔任主持人於黃金時段播出。

外交部今天舉辦節目發表記者會，邀請包括菲律賓最具權威的新聞台CNNPH、越南知名電視頻道HTV、印度最大電視台ZeeTV及泰國最受歡迎綜合頻道CH5等電視台主持人及團隊出席盛會。

新南向專案節目以「攜手台灣」（Embracing Taiwan）為主軸，每國節目各2集，每集長度約30分鐘，均以HD高規格攝製，並依照不同國家屬性，每國擬定2個主題：菲律賓-「音樂文化、個性熱情」；泰國-「美麗探索、包容與和諧」；越南-「生命活力、認真學習」；印度-「勤勉、快樂」。

節目內容除強調我國人民與菲、越、印、泰四國人民共有的特點外，也包括我對新南向國家的免簽政策、5＋2產業創新計畫及前瞻基礎建設計畫，同時介紹我國對於非洲豬瘟、口蹄疫防制成效及歐盟解除我IUU黃牌的施政成果。

外交部表示，透過台灣美食、生態旅遊，以最受歡迎的生活風格型態，將台灣多元風貌呈現在觀眾眼前。系列節目訂於11月在當地隆重播出，希望透過專案合作能增進各國民眾對我國的深入瞭解，進一步推動更多的交流與合作。

(中時 )