國民黨近期將展開不分區立委提名作業，傳出黨主席吳敦義把自己列在安全名單，名次可能為7、9、11名。黨副秘書長兼理組發會代理主委杜建德今天下午與媒體茶敘時以吳敦義最終棄選2020為例，說明吳具有使命感，「排名第幾，我不敢論斷」，但「吳敦義的名次絕對是專業層級考量之後」。

國民黨明天將把不分區立委提名辦法、作業要點、時程送交中常會上拍板定案，黨中央規劃本月24日、25日函請中評委、中央委員、中央各單位、六都、縣市委員會推薦名單；28日起至11月8日黨中央受理推薦或登記；11月9日至11月11日組發會先行審核黨籍、黨權、黨紀處分、任內表現。

接著，11月11日至13日召開提名審查小組、提名審核委員會審查；11月13日提報中常會通過；11月14日印製被提名人簡介發送給中央委員；11月16日在黨中央12樓召開中央委員會議，對被提名人個別行使同意權；11月18日之前報請主席核定。

傳出吳敦義有意把自己列入不分區立委安全名單，可能排在第7、9或11名。黨副秘書長兼組發會代理主委杜建德下午與媒體茶敘時表示，國民黨非常重視社會各界專業性人才，比如體育界菁英、弱勢族群代表、高科技產業代表，專業性是最重要考慮，因為國民黨要重返執政，帶領國家邁向更美好的未來，重視社會族群、各階層專業代表、高層產業代表，能帶領國人繁榮者，將列為最優先的名單。

「專業性考慮之後才會考慮政治組」，杜建德強調，他不敢判定吳敦義列為（不分區立委）第幾名，但可以肯定地說，如果吳被登記為不分區提名，「吳主席列入的是政治組考量」。

杜建德解釋，因為吳主席有使命感，當初吳有考慮參選總統大位，很多人希望吳來競逐，後來只要國民黨能重返執政、撥亂反正，有優秀的人出來，吳基於使命感，他都可以讓出來。

國民黨總統參選人韓國瑜是否推薦不分區名單備受矚目，杜建德認為，韓市長專心競選總統，韓絕對和國民黨站再一起，「不會推薦（立委名單）」。

今年全代會上有黨代表提案，建議把不分區立委投票，從不同意權過半，改成同意權過半，杜建德說，今年的提名辦法將比照先前往例，沒有做任何修改，因此沿襲過去不同意票超過半數才會更改為不提名。

(中時 )