民進黨籍雲林縣副議長蘇俊豪22日宣布退出民進黨，他受訪表示，4年前退出國民黨支持持蔡總統，是因為她要當全民的總統，會謙卑謙卑再謙卑，會傾聽基層的聲音，4年後以同樣的標準檢驗蔡英文總統的政策，跟基層民眾相差甚遠， 「不太能夠接受基層民眾真實的感受」，他不能繼續在這個黨，自己打自己。

蘇俊豪表示，特別是公投，將近70％是反對同婚立法，贊同僅30％，公投結果是大家都知道的事實，執政黨也有個台階下，結果執政黨為一意孤行；他認同維持社會和諧，尊重少數不要歧視，但這個政府變成「多數要服從少數」，為少數量身訂作、立法，跟過去所受的教育以及民主真諦是背道而馳的。

媒體問他怕不怕被支持同婚的網友出征？蘇俊豪說，理念問題對跟錯，民主社會本來就有不同意見，如果網友對我有不同的看法也是正常的，可以用更包容的心民主不是一言堂。

蘇俊豪強調，馬總統執政時，就是因為覺得政策不好，希望政黨輪替、國會過半能夠改變，特別是雲林是農業大縣，希望能夠改變一些不合時宜的農業政策， 但是四年來沒有改變。

他失望說，中央對於農民息息相關的議題都沒有重視，沒有做任何改善，隨便舉個例子，開放大量進口大蒜，一年的進口量是過去4年進口的總和還多，雲林縣的蒜頭產量佔全台80％以上，對雲林縣農民的生計影響真的是很大。

他也向屢黨提及，農業天然災害補助方式，地方基層反彈很大，但是都沒有修改；農保、漁保的農民遷戶籍之後，就喪失保資格，但憲法保障人民的遷徙自由，雲林縣人口外流嚴重，很多老農遷戶口跟兒女住，不習慣又回家，沒想到資格就這樣喪失了，反應很久也沒用。

(中時 )