台北市長柯文哲上任後在國慶升旗推出限量嗡嗡包，但卻在網路上被炒到天價，市議員陳炳甫發現，剛問世的第五代嗡嗡包，製作成本195元，但在網路上被炒作到5000元天價，價差將近26倍。

陳炳甫表示，柯文哲上任後在國慶升旗時推出免費贈送的限量嗡嗡包，其中僅第二代限量製作5000個，其餘的第一、三、四、五代都限量製作3000個。

陳炳甫指出，嗡嗡包雖然免費贈送，但由於數量少，在網路市場被炒作，價格翻了好幾倍，其中二代嗡嗡包成本102年，但被炒作至350元；三代嗡嗡包成本191元，漲了將近10倍達1800元；四代嗡嗡包成本175元，目前網路售價3000元。

陳炳甫表示，今年剛推出的第五代嗡嗡包，由於製作精美，成本也達195元，但網路炒作價格更高，目前已被炒作超過26倍，一個五代嗡嗡包竟要價5000元，他也要求民政局增量製做，並在市府禮品部販售。

民政局長藍世聰表示，市府禮品業務是觀傳局負責，並非由民政局負責，至於是否增加製做嗡嗡包數量，仍待檢討。

(中時 )