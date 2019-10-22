韓國瑜22日下午到嘉義區漁會與海區漁民座談，現場漁民針對漁船用油補助、新建北航道堤防等議題提出建議，漁民何志仁說漁船用油補助恢復加入WTO前28％一事，自陳水扁要選總統時到布袋座談就曾建議過，想不到阿扁「選前開芭樂票，當選後開空頭支票」到頭來只是一場空，希望韓可以現場承諾，幫助布袋漁民。韓則回應，若沒有與其他國家的合約問題，「能做就一定會做」。

韓國瑜到嘉義區漁會聽取漁民心聲，嘉義區漁會理事長戴澤文、前立委翁重鈞、海區立委參選人王啟澧、議員黃金茂、李國勝及東石鄉長林佳瑩皆與會，韓開頭致詞說，東西若賣出去、價格合理農漁民的辛苦就值得了，自己當市長10個月，高雄漁產出口比去年增加22％，討海人有什麼心酸盡量說「越鹹越好」不用客氣。

漁民何志仁表示，布袋港北航道受外傘頂洲內移跟下沉影響，淤積嚴重，漁民批執政黨及現任民代爭取經費清淤只是治標不治本，原因就是需要北堤防才能擋沙，執政者卻推託沒經費，希望韓能現場承諾。

至於漁船用油補助部分何志仁說，目前漁船用油補助14％，現在漁穫少，不少漁民是入不敷出，20年前陳水扁要選總統時，到布袋允諾要恢復加入WTO前的28％補助，沒想到卻是芭樂支票，當選後還繼續開空殼支票，讓漁民很失望，何強調，大家看了很多政治人物，能讓漁民滿意的，拚到流血也支持。

韓國瑜說，漁業用油補助的議題他從屏東一路到嘉義都有漁民反應，要確認是否因加入WTO後與其他國家有合約的協議，若沒有的話，恢復以往對漁民的補助是一定沒問題，會列入追蹤；針對漁民的建議，韓國瑜允諾，能做的一定會做，並且會積極追蹤，韓也開玩笑說，否則10幾年後回來，換這個少年仔把我罵到臭頭，展現幽默感。

(中時 )