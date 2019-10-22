術前病患下肢重心軸線顏重歪斜，經手術治療且調整重心後，有利於病患行走且延長人工關節使用壽命。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

光田綜合醫院骨科部醫師蕭敬樺指出，病患的左膝在術前(圖中)已重度退化，疼痛致無法維持正常生活。（陳淑娥攝）

術後使用被動膝關節運動器，可預防術後早期膝關節沾黏。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

68歲香港家事管家盧女士飽受退化性關節炎之苦，天天吃止痛藥維持正常生活，若不服藥就寸步難行，無奈在港等3年排不上置換人工關節手術，來台至光田綜合醫院醫療旅遊，讓她終於告別疼痛。

盧女士表示，左膝蓋已經嚴重退化，即使吃藥止痛也只能步行30分鐘，家庭醫師警告她不可再口服止痛藥，否則有傷身風險；3年前在港預約手術卻遲遲等不到通知，在朋友推薦下，兒女帶她來台到光田綜合醫院觀光醫療。

盧女士女兒指出，媽媽因擔任管家，每天工作就是拖地、擦窗、爬樓梯，比一般人更頻繁彎曲膝蓋，大約30年前她感覺膝蓋不舒服，6年前開始明顯疼痛需口服止痛藥，後來因膝痛提早退休在家休養，然而即使不上班、天天吃止痛藥，膝蓋仍讓媽媽痛到失眠。

光田綜合醫院骨科部醫師蕭敬樺表示，病患雙腿膝蓋有退化性關節炎，其中左膝內側骨軟骨嚴重磨損，明顯內翻變形，診斷為重度退化性關節炎；右膝則屬中度退化，兩腳站姿已大幅度歪斜，病患初就醫疼痛指數達8-9分，幾乎無法行走，生活品質大受影響。

盧女士說，光田綜合醫院國際醫療服務中心人員仔細說明、引薦醫師、檢查與手術外，還介紹台灣景點、夜市美食等，讓原本很擔憂手術的自己放鬆心情，感受到台灣滿滿的熱情，也感謝台灣精湛醫療，目前左膝手術已完成，膝蓋不痛了，活動度也沒有問題，現最想和全家人外出吃頓飯慶祝、和朋友逛街。

蕭敬樺強調，罹患退化性關節炎是否要置換人工關節，必須經醫病討論、專業評估，主要考量患者生活品質，再由X光協助診治；臨床可見患者膝蓋嚴重退化，但疼痛指數低或活動量少、對生活影響小，就可以考慮先改變生活型態、運動訓練或口服止痛藥等手術以外的治療方式，最好找有經驗的骨科醫師評估。

退化性關節炎是非常普遍的骨科疾病，主要和身體老化有關，好發在中高年齡層。研究調查，65歲以上的長輩每2人就有1人的膝蓋出現程度不一的退化症狀，這是因為膝關節長期磨損、發炎造成，也可能是過去的膝蓋舊傷造成。

許多膝關節不適的長輩會擔心加速關節磨損而久坐不運動，蕭敬樺醫師提醒，適度的運動是有益於關節活動度、增加肌力，久坐不動反而會提高心血管、慢性疾病的風險。若擔心影響膝蓋，游泳或在泳池中慢步是很不錯的方法，另外，所有運動要確實熱身，且只要感覺到膝蓋不適就要適可而止，日常生活則要控制體重，避免半蹲、蹲下或跪的姿勢。

(中時 )