陳姓男子去年12月22日與朋友在夜店飲酒，酒後攙扶剛認識女子進入汽車旅館108號房，送朋友上計程車後，自己迷迷糊糊進入209號房，發現女子全裸躺在床上，還以為對方主動獻殷情，親吻之後以手指插入下體，被害女子驚醒質問「你是誰！」，陳才驚覺「跑錯房」，被控妨害性自主罪，士林地院審結依乘機性交罪判處有期徒刑3年，另外，侵入住宅罪遭判刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

陳男12月22日凌晨5點和朋友離開夜店，與另一名酒醉的薛姓女子上計程車，但因不知薛女住處，3人前往南港一間汽車旅館投宿，但朋友先行下樓搭計程車離開，陳男返回房間欲查看薛女的情形，卻進入到另一間房間，蓋上被子後，發現身旁女子沒有穿衣服，又主動趴到他身上，用胸部蹭他，他以為是剛剛薛女對他示好，沒想到2人並非同一人。

被害女子稱不記得有人進入房間，感覺到疼痛時，眼睛張開，陳男竟以手指對她指侵，質問「你是誰！」陳回答：「我是人」。隨即被控妨害性自主。

陳姓男子酒後進錯房間、上錯床，誤以為被害女子是剛認識的夜店女子，用手指性侵女子下體遭法院判決有期徒刑3年。（報系資料照／李文正台北傳真）

陳辯稱「只有用手指摳下體，碰觸約1秒鐘」，法院依採集女子下體的DNA，並未有陳男的DNA，認定過程合理，而且薛女是在A棟3樓，被害女子209號房在B棟2樓，兩間距離甚遠，陳男辯稱誤以為是薛女的說法，法官並不採信。

判決指出，陳犯案後始終否認犯行，雖然有意與女子和解，並書寫道歉信，但女子並不願諒陳男，依乘機性交做判處有期徒刑3年。

(中時 )