藝人余天女兒余苑綺剛產下一子驚傳直腸癌復發，而且癌細胞已擴散至肝、肺等器官，據了解，余苑綺不菸不酒，平時愛吃蔬果還喜歡運動，外界好奇為何年紀輕輕就罹癌，醫師透露，罹癌主因應該與遺傳有關。

現年38歲的余苑綺，5年前確診罹患直腸癌三期，歷經12次化療，好不容易將病情控制，日前歡喜迎接第二胎，不料竟發現直腸癌復發。《鏡週刊》報導，余苑綺5年前被診斷出直腸癌時，全家人曾為此一起健檢，才發現余苑綺罹癌是與遺傳有關，母親李亞萍一度心痛自責：「真希望能代替她」。

據了解，余苑綺懷孕期間連續咳嗽4、5個月都沒好，但因懷孕不能照X光才沒有進一步檢查，沒想到產後發現癌細胞已擴散到肝肺。《ETtoday新聞雲》報導，中國醫藥大學附設醫院外科部副主任王輝明表示，不是每種檢查都會傷害胎兒，透過自費的液態切片抽血檢查，就能偵測游離癌細胞，提早治療。

余苑綺直腸癌復發 李亞萍陪治療擔憂落淚

(中時電子報)