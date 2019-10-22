中國人民大學國家發展與戰略研究院發布報告表示，中國大陸經濟成長趨緩壓力並未消失，未來一段時間，中美貿易摩擦演變可能嚴重衝擊中國就業，應通過貨幣政策加大調控力度。

《中央社》引述路透報導，人民大學「中國宏觀經濟論壇」21日發佈「宏觀經濟月度數據分析報告（2019年10月）」。報告指出當前中國面臨的結構分化問題，如製造業和服務業分化加劇，製造業和服務業內部結構升級趨勢放緩等。

人民大學經濟學院教授于春海在報告發佈會上表示，「中美經貿關係暫時緩和，但相關矛盾並沒有得到解決，美國政府的關稅行動只是推遲，並沒有取消，已實施的關稅行動對中國就業的影響還沒有完全顯現。」

他說，現有根據各行業銷售利潤率進行的測算表明，加徵關稅的幅度如果達到21至24%，對就業的負面衝擊將會迅速顯露。

他表示，如果關稅進一步提高，通用設備製造業、電氣機械和器材製造業、橡膠和塑膠製品及金屬製品等行業可能會出現較大規模的失業，廣東、浙江、江蘇和山東等對美出口行業較為集中的省份可能會面臨較大的失業壓力。

此外，報告指出，今年前8個月高科技產品和機電產品累計進口增速的下降幅度，明顯高於整體進口的增速降幅；而在國家分類上，對美貿易出現更大程度下滑，反映出中美貿易緊張狀況不利於中國對外貿易產品結構的進一步優化，也會對其國內製造業結構升級產生不利影響。

報告建議中國政府應加大逆週期宏觀經濟政策的調節力度，透過貨幣政策降息來應對國際範圍內已經出現的寬鬆貨幣政策競爭。

人民大學副校長劉元春說：「全球同步蕭條同步貨幣寬鬆，那我們應當有一個態度，貨幣政策要從穩健向適度寬鬆明確轉變，而非羞羞答答的轉變。」

(中時電子報)