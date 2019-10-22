【精彩】人民看那些美化的數字幹嘛？委託做民調竟被問需不需配合「特殊用途」 林國慶爆民調公司背後動手腳技倆！

總統蔡英文民調始終「穩定領先」國民黨參選人韓國瑜10%或以上，蔡政府秀出的各項數字也都十分「美觀」，例如青年所得創新高，未滿35歲以下青年，平均年所得54.37萬元。但立委參選人林國慶說，數字都能做，他之前去找兩家民調公司，對方直接問「你們有沒有要特殊性的用途?數字要不要配合你們?」而且價格還多差不多5萬。

民調始終落後蔡英文，高雄市長韓國瑜之前接受中天電視《新聞深喉嚨》專訪時表示，民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情，執政要在乎熱呼呼的民心，關心民調幹嘛？

嘉義縣山區立委擬參選人林國慶昨日在《新聞龍捲風》表示，「民恨已經四起了，我這段時間拜訪基層，收到很多的反應。選舉是四年選一次，人民可能辛苦三年半，剩最後那半年才有優惠的政策出來，剩半年再做就好，三年半都置之不理。」

林國慶說，「平時都沒有，讓你餓三年半。選舉到了說，我會專款處理幫你做。『政策買票』，花政府的錢，政府的錢是我們百姓的稅錢。」他說，政府做道路、做水溝是天經地義，理所當然，結果變成她給我們的恩惠，所以你不覺得每一次到選舉前半年都大興土木，所有營造業者就開始強強滾。

他說，「這就是資源」，所以數字為什麼冷冰冰?你看提出來的數字，哪一個不是通通經過美化，或者是用錢去改造它的結果?事實上好不好過，過的有沒有像她公佈的數字一樣，我們人民最有感。你想我們物價波動3%，銀行存款利息1%，所以普遍性人民是越來越窮，結果數字做起來都很漂亮。

林國慶說，你去阿里山沿線走一趟，看這些賣茶葉的，做觀光產業的，多慘、多可憐、多悲哀! 一間一間倒，誰同情他們?沒有啊!政府更不會幫忙。「我這兩天才恍然大悟，我也有做民調，因為我做了兩家民調，數字都對我很漂亮，龍介還推薦我說，你去找別間做看看。」

林國慶表示「我真的，我去找別家，其中有兩家，業務單位跟我們說，你們有沒有要特殊性的用途?數字要不要配合你們?」他回對方說:「怎麼數字可以配合我們?」對方說，「我要什麼數字，他可以做什麼數字，從問卷的方式，就可以影響到對答，這樣就可以動手腳。」

林國慶再回，我說我是要真實性的，而且我問這兩家公司有沒有側錄?我之前做的公司，連續兩個月都有側錄的光碟片，我們可以去聽看看說林國慶的人，是很直接，還是有質疑?還是很堅定的，我們要去了解，這兩家竟然沒有側錄碟片給我們!而且價格多差不多五萬，就是有配合性的，「你要的數字我可以做!」

林國慶嘆，連現在民調公司都能搞這套，你想政府單位機關單位，就是為了美化，你說觀光人口就好嘛!你是拿錢去給東南亞國家，請他們來這邊花我們的錢，慷我們的慨，觀光數字不好看我們都知道，不用美化!

林國慶問，你怎麼不把這些美化的錢，給我們旅遊民宿業者，像我們嘉義好多民宿慘澹經營，飯店主要做大陸客的，都一間間倒，一間間收!所以要到民間了解，現在連抗議媒體都不報耶! 以前我們抗議上街頭因為媒體會報導嘛!現在不是，現在總統出巡你敢去抗議?你還沒開口就把你嘴巴摀住，拖也要拖走，直接架走。

(中時電子報)