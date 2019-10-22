今年台灣通過同婚專法，正式成為亞洲第一個同婚合法國，迎向同婚元年。一年一度的同志大遊行即將在本周10/26(六)登場，將有20萬人挺身而出上街。TLC旅遊生活頻道於10/27(日)晚間6點至12點播映《TLC Pride Stunt平權驕傲特輯》，並於晚間9點播出全新感人的紀錄片《出櫃》，透過20位年輕的LGBTQ勇敢向家人出櫃的自白影片。如女同志蘿倫決定透過歌曲方式，向家人表達，外婆立刻給她一個大擁抱，透過影片帶領觀眾一同見證出櫃後社會及家庭關係突破性的改變。

紀錄片《出櫃》透過LGBT出櫃的自白影片，盼讓更多人了解同志，並勇於放手追尋自我及真愛！（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

對於LGBT族群來說，或許最艱難的不是他人投射的異樣眼光，而是向從小養育的家庭以及深愛的家人，親口說出自己「出櫃」的真相。在《出櫃》紀錄片中，女同志蘿倫決定透過歌曲方式，向家人表達：「即使身為LGBT，愛就是愛，不會因此改變一個人的外表及內在」。而在聽完歌曲的外婆，不但支持力挺，甚至給羅倫一個溫暖的擁抱，說道：「沒有什麼能阻止我愛你，現在有種如釋重負的感覺吧！」，感人氛圍讓兩人都紅了眼眶。

發現自己是同性戀的丹尼爾，鼓起勇氣決心向家人坦承出櫃，但丹尼爾的父母為虔誠基督徒，無法接受兒子出櫃事實，不僅以極端、不理性的言語暴力對待，甚至更揚言將丹尼爾趕出家門、斷絕親子關係….。而出櫃者之一的路克也在紀錄片中提到，即便現今社會，有意識並且驕傲的告訴別人自己的性向絕對是不容易的，但他不該感到羞恥、害怕或受到威脅，就算身為LGBT一樣過著正常人的生活，不該讓身分定義一個人的存在…

《出櫃》一首歌唱出多年來不敢說的秘密，外婆，我喜歡的是女生！（影音由TLC旅遊生活頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)