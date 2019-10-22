針對港人陳同佳案，國民黨總統參選人韓國瑜競選副總幹事周錫瑋今天在臉書開直播，砲轟蔡英文總統「國家主權」問題0分，還放棄「司法管轄權」、毀壞「司法獨立權」、認同「一國兩制」；從今天開始，大家就可以叫她「賣台妹」，民進黨的政治就是賣台的政府。

周錫瑋說，司法管轄權是國家主權最重要的一部分，但民進黨政府的人竟然可以異口同聲說，因為政治的考量，不同意增加遣送來台灣接受審判，這已破壞了司法獨立。

周錫瑋再砲轟，蔡英文總統竟然認同一國兩制。兩岸共同打擊犯罪的協議，如果在台灣犯罪跑到大陸去，就會遣送回台；香港的陳同佳之所以不受這一協議的管制的原因，就是因為香港實行了一國兩制。不接受陳同佳被遣送來台灣受審，等於認同香港的不一樣。等於蔡英文政府認同了一國兩制。

周錫瑋說，蔡總統自稱「辣台妹」，但她和民進黨政府卻放棄司法管轄權、破壞司法獨立權、淪喪國家主權，因此從今天開始，大家就可以叫她「賣台妹」，民進黨的政治就是「賣台的政府」。

(中時 )