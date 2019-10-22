北市勞動局長賴香伶。（張穎齊攝）

北市議員王浩22日在議會質詢揭露，北市近4年來違反勞基法的案件有272件，光是大專院校就占了209件、7成6，而前5名的違法大專院校中，第1名是台大，其次是政大、銘傳、陽明、台師大，要求好好檢查改善，尤其是台大。勞動局長賴香伶答詢，年底前會進行專案勞檢。

王浩表示，違反勞基法最多的發生在大學，勞動局自2015年起，對大學的裁罰案件數量分別為2015年8件、2016年5件、2017年11件、2018年11件，其中以「未依規定記載、保存出勤紀錄」最多，其次是「未依規定給付加班費」。

王浩說，其中違反勞基法次數最多的前5名大學，第1名是台灣大學，占8件、違反勞基法14條項目，共開罰50萬元；第2名政治大學，占4件、違反6條、共開罰12萬元；第3名銘傳大學，占4件、違反4條、共開罰8萬元；第4名陽明大學，占3件、違反2條，共開罰9萬元；第5名台灣師範大學，占3件、違反4條，共開罰15萬元。

「台大獨占鰲頭，近萬名學生、這麼大的母體，4年來只罰50萬元！」王浩痛批，市府為何不去校園稽查，且才罰這麼少，民間企業和公立學校相比，經營更困難，企業卻被罰得更重，該如何公平對待？請勞動局不要假仁假義，要求年底前提出具體改善方案，否則會在審預算時好好討教。

賴香伶表示，過去的裁罰基準，學校和企業不同，未來會一視同仁，年底前會提出改善方案，並針對違法排名前幾名的大學進行專案檢查，要求改善。

(中時 )