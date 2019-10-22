▲潘樵新著作《山村洄游》新書發表，立委馬文君到場為其致賀並喊讚。（楊樹煌攝）

南投縣知名畫家也是文史作家潘樵，繼《埔里客家》之後，最近又完成客家專書的新著作《山村洄游》，並舉行新書發表會，立委馬文君特到場為其致賀；潘樵說：「身為客家人，有機會可以為客家文化盡點心力，那是種榮幸，也是種驕傲」。

埔里鎮是南投縣客家人數最多的地方，比率雖只3成，但仍有2萬多人，比國姓鄉全鄉的人數還要多。基於埔里地區客家人文調查，具有客家身分的潘樵，因而出版《埔里客家》1書，成為埔里地區有史以來的第1本客家專書。

潘樵在《埔里客家》出版後，並沒有停止對客家的書寫，陸續完成《發現五城》、《中寮集集福佬客》、《客家與水鹿》以及《溯訪國姓》等書，成為地方上具代表性的客籍作家。

最近在因緣際會下，潘樵再度執筆，為客家書完成《山村洄游》。由於潘樵能寫能畫，因此書中的插畫均由他自己完成，採水墨方式，呈現出另類漫畫似的童趣風格，讓該書顯得既豐富又另類，而且書中有些屬於客家知性的內容，值得關心客家文化的民眾閱讀。

潘樵表示，《山村洄游》是本透過回憶來描寫客家山村點點滴滴的書籍，書中有許多昔日鄉間生活的場景與經歷，因此讓不少民眾讀來備感親切，包括釣青蛙、抓蝴蝶、捕魚蝦和摘野花等等，另外還有許多與客家相關的生活體驗，所以《山村洄游》除有感性的圖文，並有客家知性的內容。

(中時 )