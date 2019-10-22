漁民從海中撈起的不明物品，外型極像一顆未爆炸彈。（第一岸巡隊提供／胡健森宜蘭傳真）

日前頭城鎮才剛發生吳姓退休漁民將為爆彈誤認為是鐵管，在切割過程中不幸發生爆炸喪命，22日下午又有頭城大溪漁民從海裡撈到一顆疑似炸彈的物體，海巡單位獲報後立即前往協助，先圍起封鎖線禁止人員進出，並通知軍方趕往處理。

國軍獲報後，立即派遣未爆彈處理小組趕赴現場處理，經軍方人員抵達現場仔細檢視後，確認這個不明物體確實是一顆炸彈，但屬於早年遺留的彈體，並不是國軍的制式用彈。

陸軍六軍團表示，這顆彈體嚴重鏽蝕，並沒有危安顧慮，已立即攜回廢品區妥善保存，後續將依廢彈處理程序完成銷毀作業。

(中時 )