驚！ 頭城漁民又撈起疑似未爆彈 16:372019/10/22 中時 胡健森 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 漁民從海中撈起的不明物品，外型極像一顆未爆炸彈。（第一岸巡隊提供／胡健森宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 漁民從海中撈起的不明物品，外型極像一顆未爆炸彈。（第一岸巡隊提供／胡健森宜蘭傳真） 日前頭城鎮才剛發生吳姓退休漁民將為爆彈誤認為是鐵管，在切割過程中不幸發生爆炸喪命，22日下午又有頭城大溪漁民從海裡撈到一顆疑似炸彈的物體，海巡單位獲報後立即前往協助，先圍起封鎖線禁止人員進出，並通知軍方趕往處理。 國軍獲報後，立即派遣未爆彈處理小組趕赴現場處理，經軍方人員抵達現場仔細檢視後，確認這個不明物體確實是一顆炸彈，但屬於早年遺留的彈體，並不是國軍的制式用彈。 宜蘭大溪撈獲二戰未爆彈 軍方已帶回處理 陸軍六軍團表示，這顆彈體嚴重鏽蝕，並沒有危安顧慮，已立即攜回廢品區妥善保存，後續將依廢彈處理程序完成銷毀作業。 (中時 ) #炸彈 #漁民 #軍方 #物體 #頭城 也許您會感興趣 推薦閱讀 台日鮪魚互換 哪門子交易 04:102019/10/18 時論廣場 搶回漁民選票 蔡英文出招了 00:092019/10/19 政治 宜蘭老翁鋸管爆頭慘死 證實疑來自軍方未爆彈 21:242019/10/20 社會 喬治亞州裝甲戰車事故 美軍3死3傷 07:202019/10/21 國際 智利首都示威不止 軍方再度實施宵禁 07:182019/10/21 國際 老翁切割未爆彈遭炸死 證實為火箭彈 14:412019/10/21 社會 中市府活化軍方閒置建物 潭子活動中心啟用 16:522019/10/21 生活 老翁誤鋸火箭彈 媳控軍方草菅人命 04:102019/10/22 社會新聞 大目鮪配額年底才定 蘇揆等不及宣傳「明日政績」 14:302019/10/22 政治 漁民批阿扁開芭樂票 韓：能做一定做 16:122019/10/22 政治 社會熱門新聞 殺人犯有中共陰謀？宅神：覽X啦 - 社會 徐國勇「港男殺港女」說 葉毓蘭4字轟爆 - 社會 陳同佳案 調查局退休戰神痛批蔡小孬孬 - 社會 獨》陸軍269旅再傳自傷事件 士兵送醫搶救中 - 社會 翁鋸火箭彈慘死怪軍方？網揭真兇其實是... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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