由台積電文教基金會主辦、邁入第12屆的「台積電青年書法暨篆刻大賞」即日起開始報名，為了推廣書法藝術，今（22）日特別邀請台藝大古蹟藝術修護學系教授李乾朗，帶領永平高中美術班學子，走入位於台北市濱江街的林安泰古厝民俗文物館，從傳統民宅的工藝美學，感受書法線條之美，在風和日麗的下午，學子們都聽得津津有味，滿載而歸。

「書法是全身心的藝術，和蓋房子一樣，都會揮汗如雨。」李乾朗表示，建築和書法看似不相關，其實互相影響，「過去蓋房子大多使用斧頭刻、削、砍，當斧頭接觸木頭的剎那，那種彎曲的弧形，有如書法的抑揚頓挫，充滿了線條之美。斧頭就像毛筆，在木頭上揮灑線條，蓋房子的工匠和書法家，藝術領域不同，但兩者卻是相同的。」

李乾朗表示，古人蓋房子，都有家庭觀念，求全家安康，也求子孫滿堂，在林安泰古厝正廳祖先神龕下方，有一組文字木雕寫著福、祿、壽、全四字，很有看頭，「古代文化講求陰陽相調，認為這樣才是完美；這福祿壽全四個字，都是以龍的形狀書寫組成，左邊一條公龍，右邊一條母龍，有時中間還會有小孩，透過文字展現家庭圓滿的觀念。」

見證林安泰古厝在1978年從敦化南路原件搬遷到濱江街的過程，中間一度因沒有合適地方，先將建物放在倉庫，耗時7年，才找到現在的落腳地，李乾朗透露古厝「女婿窗」的小祕密，「這兩片女婿窗，其中一片因那7年放在倉庫太久，被蟲蛀掉了，所以請了藝師仿古重新做了一片，來這裡參觀的人，剛好可以兩邊對照看。」

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，「台積電青年書法暨篆刻大賞」除了挖掘書法人才，也推廣書法藝術，每年都有不同主題，「今年以建築與漢字為主題，從古物建築細節的線條，發掘生活與美學態度，我們也安排尋字造境遊戲，帶學子挖寶，找到藏在老宅中的書法字，作為創作素材。」

第12屆「台積電青年書法暨篆刻大賞」即日起開始報名，截止日為12月13日，詳情可至官網tsmc-calligraphy.org查詢。

(中時 )