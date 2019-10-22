日皇德仁從5月1日即位以來，到今天完成「即位禮正殿之儀」，日媒觀察德仁過去近半年間積極與民眾互動，皇后雅子也盡可能出席所有活動，兩人都努力走進群眾、貼近群眾。

日本產經新聞報導，德仁5月1日即位以來至今已約半年，繼承了上皇明仁樹立的象徵天皇形象持續進行公務活動，過去宮內廳為減少明仁負擔而取消或減少的儀式致詞及宮中祭祀，也都隨著德仁即位而恢復。

而一直以來都在養病的皇后雅子，也都出席所有重要活動。

報導指出，誠如德仁在今年2月的生日記者會上所說「走進群眾，更加貼近群眾」，這半年來已展現出積極與民眾互動的姿態。

德仁6月2日前往愛知縣出席全國植樹節活動，並探視當地醫療福利設施，德仁與雅子當時特別跟入住者聊天，即使宮內廳官員擔心停留時間太長延誤下一個行程，德仁還是和一旁的設施相關人士相談甚歡，並跟入住者握手勉勵，整個行程延誤約20分鐘才離開。

同樣的場景在德仁9月前往新潟縣參加國民文化節，及前往茨城縣參加國民體育大會時也都能看到。

德仁9月順訪秋田縣的動物保護中心時，有小朋友坐在德仁與雅子的座位上，德仁與雅子看到後跟小朋友說「請坐、請坐」，就把座位讓給小朋友，兩人跑去跟其他小朋友站在一起，宮內廳官員說，這展現了兩人希望以自然的方式跟群眾互動。

報導指出，德仁即位後首度以日皇身分出席8月15日舉行的全日本戰歿者追悼會，在致詞時把過去明仁用的「在深切反省的同時」改成「站在深切反省的基礎上」，就在這些微的變化中，反映出身為二次大戰後出生世代的想法與對和平的體悟。

除了恢復在主要幾個節慶的公開致詞，從2009年後逐漸減少的宮中祭祀也回到平成年代當初的樣子。

而在雅子方面，2003年因感染帶狀皰疹停止公務活動療養；過沒多久，宮內廳對外宣布雅子診斷患有「適應障礙」，之後進入長達10多年療養，公開露面機會不多。

德仁5月1日即位前，雅子有時會缺席訪問地方行程，或是缺席部分活動，但從5月1日以來約半年間，她幾乎陪同德仁出席所有活動，可看出病情有好轉傾向。

雅子這半年努力出席全日本紅十字會大會、南丁格爾授章儀式等活動，也陪同德仁接待訪日的美國總統川普夫婦、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）夫婦等，由於曾留學國外可說流利外語，不用透過翻譯就能以英語及法語與訪賓進行會話，也成了大家討論話題。

不過，親近的雅子人士也擔憂，雖然來自民眾的鼓勵一直都支撐著雅子的心，雅子也盡心盡力在執行各項公務，但過度的期待可能反而會造成負擔。1081022

(中央社)