港女命案凶嫌陳同佳願來台投案，但蔡政府擬具收惹議。前總統馬英九認為應就個案同意嫌犯來台受審，不過，國民黨主席吳敦義上午被問到陳同佳是否要由香港自行處理時脫口「都有道理」，外界解讀與黨中央不同調，吳中午參加完中華民國藍軍百大社團聯盟大會，面對媒體質疑與馬不同調，吳留下一句「完全同調」後快步離去。

針對民進黨拒收陳同佳來台，國民黨文傳會、立法院黨團接連砲轟民進黨政治凌駕司法。前總統馬英九今也發聲明稿痛批，蔡政府重視選舉算計，更勝於人權保障與正義伸張，建議「先就個案同意嫌犯來台受審，以此建立台港司法互助實務的範例」。

不過，吳敦義上午出席活動受訪時卻說，「為什麼香港人不能依法辦理？為什麼要送到台灣來？若送到台灣來，我們能不能用屬地主義處理？實際上是用人，如果是中華民國國民被殺，應該要到中華民國境內審判才對」。媒體追問，贊同港府自行處理，吳說「都有道理啦」。

此話一出，令外界質疑吳敦義跟黨的立場不同調，吳中午出席中華民國藍軍百大社團聯盟大會後，被媒體問到是否與馬英九不同調，吳只留下一句「完全同調」後，便迅速驅車離去。

「中華民國藍軍百大社團聯盟」是由黃復興黨部主委金恩慶擔任召集人，並敦請中華戰略協會理事長王文燮出任總會長，加入聯盟的單位跨越軍種、役別、兵科、性別與地區等各類退伍軍人、榮民暨眷屬團體系統，涵蓋範圍極廣，這也是繼8月初，軍系社團發表挺韓聲明後，持續拓展增溫的活動。

吳敦義致詞也向在場支持者拉票，明年大選是關鍵選舉，「台灣安全，人民有錢」是韓國瑜競選的八字箴言，他懇託大家，一起努力，同心協力，讓國民黨贏得最好的勝利。

(中時 )