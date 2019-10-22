余天、李亞萍相當不捨余苑綺。（圖／游定剛、吳宥妤攝影）

余天、李亞萍的二女兒余苑綺上周才產下第二胎，如今卻面臨直腸癌復發，余苑綺今（22日）在爸媽、老公Gary和弟弟余祥銓陪同下，一起到台北榮總做人工血管，準備接下來的化療，余祥銓事後也在網上發文為二姊集氣「我對她有信心 二姐 辛苦了 加油」。

余苑綺今戴著口罩現身台北榮總，她看起來堅強勇敢，不過李亞萍一談到女兒病情就泣不成聲，她難過說：「上次化療也是很痛苦，她（余苑綺）走過來了，這次一定也會堅強走過來，她還有兩個小孩要照顧，她不能有什麼事情」，余天頻安慰李亞萍說「不哭」，余苑綺也展現堅強，安慰媽媽「不要哭」，讓人心疼

余祥銓臉書全文。（圖／取材自余祥銓Ken臉書）

而余祥銓事後也在網上發文為余苑綺集氣，他難過發文「不知道要說些什麼」，喊話希望大家幫余苑綺「我對她有信心 二姐 辛苦了 加油」，余祥銓發文也湧入網為他加油打氣「願姐姐平安」、「二姐很善良 一定可以渡過難關」、「不捨...加油」。

【臉書直播】1022余天二女余苑綺癌復發

(中時電子報)