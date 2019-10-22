蘇揆昨宣布開放山林5項新政主軸，要求山友自主管理，山難搜救要有使用者付費觀念。行政院會本周四(24日)擬配合修正「國家賠償法」，納入自然公物，像山林、海域，若政府已告知危險性，民眾仍執意「冒險犯難」，若發生損害情況，政府可適當減少或免除賠償責任。

蔡政府擬大幅「開放山海」，為落實修法配套，政務委員羅秉成表示，修法後如果是自然公物，非人工設施，政府部門只要適當告知危險性所在，要去冒險犯難的人，知道登山涉水有一定危險性，做好自我自主管理，如果發生損害，視個案法院可適度減輕或免除政府的賠償責任。

政務委員張景森在5月29日臉書中也貼出「再見了媽寶級國家」！提醒民眾「國家賠償法」修正已完成跨部會討論，若執意涉險，國家除了提供適當的警告和標示之外，對人身安全將不負責任何損害賠償責任。

張景森當時說，這個修法拿掉了國賠的緊箍咒，解除管理機關「禁止了事」的保守心態，可以大幅度的開放山域和海域的野外活動，把下世代鍛煉成為積極進取、敢冒險和能自我負責的公民，這對台灣變成一個活力健康的國家十分關鍵。

羅秉成則說，山、海範圍遼闊，難以完全管理，因此需適度調整國賠法中對於政府賠償責任的規範。民眾若在自然公物領域從事活動，必須自負風險，但政府也非完全沒有責任，而是視個案情況而定。

(中時 )