縣長楊文科示範在「智慧福利系統平台」輸入資料及數據，「福利資源問路站」系統即時顯示可申請的社會福利。（羅浚濱攝）

新竹縣政府22日正式啟動整合社會處等相關資源的「智慧福利系統平台」，縣長楊文科現場點選螢幕有80項社會福利，老中青幼都服務到了，讓竹縣進入「智慧化社福服務，全方位關懷照顧」。這套平台11月1日正式上線，楊文科呼籲民眾可多加利用。

楊文科示範輸入資料及數據，「福利資源問路站」系統即時顯示一長串可以申請的社會福利，非常方便。

楊文科說，竹縣已啟動「智慧交通」、「智慧停車」、「智慧商圈」、「智慧農業」、「智慧照護」等項，「智慧福利系統平台」服務對象除身心障礙、弱勢、長輩，更擴及廣大民眾。

這套系統設計「福利資源問路站」和「福利資源地圖」，有效整合原散落在各業務單位或民間資源的資訊，透過系統化和結構化資料分類，民眾可在線上快速取得相關福利資訊。

同時，藉由「案件申辦進度查詢」及「福利資格查詢」，可了解自己申請案件辦理狀況及補助情形，11月1日正式上線啟用。

(中時 )