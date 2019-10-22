由經濟部發起的市集微旅行宣傳活動，首發由經濟部中部辦公室帶領多位旅遊達人搭火車、玩市場，體驗在地美食。不僅在基隆成功市場大啖海派在地早餐，還前往瑞芳山城號稱百星雲集的新北市瑞芳美食廣場，享受品嘗了許多在地經營一甲子的古早美味。再到了八斗子火車站，騎深澳鐵道自行車，享受基隆特殊山海風情；最後帶部落客遊逛號稱全臺第一名的黃昏市場～汐止秀豐市場，採購五星名攤伴手禮。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，經濟部多年來致力於傳統市場軟硬體更新改善，提升市集與攤鋪的競爭力，改變了國人對於傳統市場的刻板印象。每年透過辦理號稱「傳統市場金馬獎」的優良市集暨樂活名攤評核，引領地方政府挹注改善資源到傳統市場，讓最接近庶民的購物環境能更提升。

而本次傳統市場推廣活動，就是希望藉由帶領旅遊達人一同體驗「市集微旅行」一日遊程，將傳統市集的好吃、好玩分享給民眾，讓美食、美景豐富一天假期，親身體驗由經濟部認證推薦的優良市集和樂活名攤，感受傳統市場的好客熱情。

經濟部中辦說，這次推薦的「市集微旅行」一日遊北中南共推薦6條主題路線，將觀光型市場、特色名攤美食、獨特商品伴手禮、週邊景點產業等串連，讓您輕鬆就能感受到最在地的庶民好味道。而其中經濟部特別擇選北部的「山海鐵道漫遊小鎮市場」、中部的「YouBike漫騎臺中舊城區小旅行」及南部的「臺南老城慢旅散步百年市集」等三條路線，邀請旅遊達人及旅行社代表一起走訪，藉由「市集微旅行」觀光行程推廣各地傳統市場新風貌，進而擴展國內旅遊新體驗。

近期由經濟部配合秋冬旅遊補助所推行的「夜市消費抵用券」，已於9月16日開始發放，使用期限可至12月31日。旅客只要入住有參加秋冬國旅補助計畫的合法旅宿，每房即可領取夜市消費抵用券200元，旅客所拿到的夜市消費抵用券可於全臺區域縣市政府登記或列管有案的夜市使用，已經有效刺激夜市買氣提升。

(工商 )