雲霧森林。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

林務局新竹林區管理處，26日將在觀霧國家森林遊樂區，舉辦「我是公民科學家及走讀觀霧」專題講座、戶外導覽等活動，即日起開放報名中，育樂課表示，系列活動自10月起開始，參加4場活動可獲得好禮，歡迎喜愛親近大自然及觀霧的民眾共襄盛舉。

新竹林管處說明，「我是公民科學家及走讀觀霧」專題講座及戶外導覽活動，分為上、下午場，上午場邀請特有生物研究保育中心副主任林旭宏，分享如何藉由公民力量，在平日生活中，經由自然觀察來累積生物資料，他長期經營FB社團「『慕光之城』─蛾類世界」，觀察生態經驗豐碩。

下午場「走讀觀霧」戶外導覽活動，則讓參與民眾在森之形自然教育團隊老師陳柏璋帶領之下，沿著蜜月小徑、樂山林道及觀霧遊客中心周邊，享受在雲霧繚繞森林之中漫步的輕鬆悠遊，並透過深度解說，啟發民眾喜愛親近及愛護大自然的心。

育課課課長鄭雅文表示，此次活動免收報名費，採線上事先報名，名額有限，有興趣的民眾要把握機會，另外，為鼓勵民眾踴躍參與，「我是公民科學家」系列活動，加碼推出集點贈禮。凡參加者，可獲得集點卡1張，每出席1場可蓋戳章1次，集滿任4點，即可兌換精美好禮1份。

活動報名網址（https：／／www.surveycake.com／s／AW77R），亦可於服務時間，電洽新竹林區管理處觀霧國家森林遊樂區037-272917或0963-285-024圈谷古小姐諮詢。

(中時 )