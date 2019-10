台北市長柯文哲說「自殺就算了,拜託你吃安眠藥,不要自焚。」引發極大爭議。國民黨中央委員連勝文在臉書發文表示,質疑跟柯合作的人,是否認同這種尖酸刻薄、惡毒而又殘忍的說法?柯文哲一天到晚在吹噓「政治不難,找回良心而已」,但從柯一貫離譜的說詞看來,政治上的算計對柯來講,真的一點都不難,但是要柯有良心,那真是比登上太陽還難。

連勝文說,幾年前的餐會中,一個自稱生醫業者、且不停在烙英文單字的人,語帶挑釁地對他說「我們這些progressive(進步價值)的人,都是支持柯文哲的。」Hello,有沒有人可以解釋一下,叫別人「自焚最好去公園」,甚至叫處在困境當中的人,要自殺最好是吞安眠藥,這算是哪一種進步價值?聽不懂中文嗎?Can somebody explain to me what kind of FREAKING progressive value is this?

他說,如果老柯這種惡毒的言語,只是一兩次,支持者還可以硬拗說這是無意失言,甚至吹捧這是直白,而不是冷漠,但是當老柯一再的講,最終也就證明就是一個尖酸刻薄的人,不但沒有同理心,連最基本的同情心都沒有!

連勝文說,除了叫人家去自焚或吃安眠藥,老柯也曾說過「被強暴比誘姦便宜」?這種消遣犯罪受害者的言語,又代表了那一種進步的價值?老柯說他的體力來自於吸毒,難道這是在鼓勵年輕人吸毒,或是支持「毒品合法化」的某種進步價值嗎?是否這些就是老柯那個黨的政治理念,還是未來競選的共同政見?

他說,老柯還是會一貫的用更離譜的說詞,來合理化各種荒謬的言行。但他想請教這些要跟老柯合作的人,是否也認同這種尖酸刻薄、惡毒而又殘忍的說法?是不是也認同老柯對於女性以及社會弱勢者的歧視?當老柯在選舉舞台上牽起候選人的手時,這些候選人,是否也同時決定要背棄自己做人的良心,變成只追求政治利益的一丘之貉?

連勝文強調,老柯不是一天到晚在吹噓「政治不難,找回良心而已」?現在看起來,政治上的算計對老柯來講,真的一點都不難,但是要老柯有良心,那真是比登上太陽還難!

(中時 )