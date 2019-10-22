台北市長柯文哲說「自殺就算了，拜託你吃安眠藥，不要自焚。」引發極大爭議。國民黨中央委員連勝文在臉書發文表示，質疑跟柯合作的人，是否認同這種尖酸刻薄、惡毒而又殘忍的說法？柯文哲一天到晚在吹噓「政治不難，找回良心而已」，但從柯一貫離譜的說詞看來，政治上的算計對柯來講，真的一點都不難，但是要柯有良心，那真是比登上太陽還難。

連勝文說，幾年前的餐會中，一個自稱生醫業者、且不停在烙英文單字的人，語帶挑釁地對他說「我們這些progressive（進步價值)的人，都是支持柯文哲的。」Hello，有沒有人可以解釋一下，叫別人「自焚最好去公園」，甚至叫處在困境當中的人，要自殺最好是吞安眠藥，這算是哪一種進步價值？聽不懂中文嗎？Can somebody explain to me what kind of FREAKING progressive value is this？

他說，如果老柯這種惡毒的言語，只是一兩次，支持者還可以硬拗說這是無意失言，甚至吹捧這是直白，而不是冷漠，但是當老柯一再的講，最終也就證明就是一個尖酸刻薄的人，不但沒有同理心，連最基本的同情心都沒有！

連勝文說，除了叫人家去自焚或吃安眠藥，老柯也曾說過「被強暴比誘姦便宜」？這種消遣犯罪受害者的言語，又代表了那一種進步的價值？老柯說他的體力來自於吸毒，難道這是在鼓勵年輕人吸毒，或是支持「毒品合法化」的某種進步價值嗎？是否這些就是老柯那個黨的政治理念，還是未來競選的共同政見？

他說，老柯還是會一貫的用更離譜的說詞，來合理化各種荒謬的言行。但他想請教這些要跟老柯合作的人，是否也認同這種尖酸刻薄、惡毒而又殘忍的說法？是不是也認同老柯對於女性以及社會弱勢者的歧視？當老柯在選舉舞台上牽起候選人的手時，這些候選人，是否也同時決定要背棄自己做人的良心，變成只追求政治利益的一丘之貉？

連勝文強調，老柯不是一天到晚在吹噓「政治不難，找回良心而已」？現在看起來，政治上的算計對老柯來講，真的一點都不難，但是要老柯有良心，那真是比登上太陽還難！

(中時 )