港女命案凶嫌陳同佳香港政府明天將釋放，傳出陳同佳將搭機來台投案，行政院長蘇貞昌今天下午赴立法院接受國民黨立委林為洲質詢時，林詢問若陳嫌網路申請來台手續，相關部門會核准還是駁回，蘇貞昌僅答，人只要入境就會逮捕，依照相關規定辦理，林為洲質疑根本不想逮捕通緝犯，蘇強調，「繼續看下去就知道答案」。

林為洲今天下午於立院質詢時表示，陳同佳明天將被釋放，依規定香港人來台灣要上網申請，不是完全免簽證，請問如果陳同佳網路申請入境，會准還是會駁？蘇貞昌答，不了解相關手續問題，但會依照陸委會規定，人入境一定會逮捕。

林為洲質疑，政府有批准或駁回的權利，通緝犯想要來台投案卻不給入境，政府一再強調看到人就會抓，根本是講假的，他要來投案卻不敢回答，只敢講入境要抓，前後態度矛盾，結果還時要看是否准許入境。

蘇貞昌反駁，「不是不敢，一切依相關規定辦理，我沒管那麼細，不適講不出來，如果不想逮捕通緝犯，那麼為什麼一再要求司法互助」。至於會不會准許陳同佳申請來台，蘇僅說「繼續看下去就知道」。

(中時 )