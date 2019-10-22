北市信義區號稱「黃金地段」，但轄內福德街卻發生瀰漫惡臭的情形，結果竟是有民眾私接管線，才將「黃金」直接排入水溝中。（徐巧芯提供／張穎齊台北傳真）

北市信義區是高房價的「黃金地段」，更是汙水接管率最高的地區之一，豈料卻發生糞水直接排入巷弄水溝，臭翻當地住戶，甚至還出現大老鼠流竄，與「蛋白區」形象大相逕庭。市議員徐巧芯會勘後發現，是有3根私接的不明管線所致，要求立即改善。環保局表示，將於一周內找出所有的私接管線源頭，並完成汙水管接管。

徐巧芯指出，信義區中行里福德街，有民眾的家門口水溝，遭鄰居長期排放糞水，造成室內室外都瀰漫臭味，原以為是水溝不通所造成惡臭，但在環保局多次到場清理後，味道仍未改善，甚至在水溝中發現排泄物。

徐巧芯說，經會勘後，發現水溝的溝壁上出現3根不明管線，明顯是住戶私接的，環保局是否該對不明管線實施稽查？北市環保局長劉銘龍回應，目前僅能以逐戶敲門方式，希望配合調查，會在汙水槽內用倒墨汁的方法，來尋找汙染源，但對於不願配合的住戶，則無法強制稽查。

徐巧芯提及，私接管線與房屋漏水不同，房屋漏水能找到源頭，但私接管線僅能對整棟住戶發勸導單，倘若無人願意承認，或住戶根本不知道自己管線接錯，該如何是好？環保局答覆，若找不出汙水排放源頭，就只能將私接管線用水泥封住，屆時管線不通的住戶就會發現問題。

環保局、衛工處與水利處均強調，會於一周內找出所有的私接管線源頭，並完成汙水管接管，解決住戶飽受惡臭的噩夢。

(中時 )