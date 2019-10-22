淡海輕軌第二期的藍海線規畫駛進淡水老街，引發當地商家反彈，新北市長侯友宜今天下午在市政總質詢時表示，地方的聲音他都聽到了，如果當地民眾怕淡海輕軌造成淡水老街沒落，藍海線可直接從漁人碼頭連接八里輕軌，第二期工程就省下來，這也是選項之一，不過還是請捷運局誠懇虛心溝通。

新北市議員鄭宇恩質詢時表示，淡海輕軌藍海線扮演非常重要角色，包括轉移私人運具、發展淡海新市鎮、沙崙海水浴場，且完整路網輕軌才能賺錢，但輕軌進入老街不論是商家、用路人、汽機車駕駛都抗議，詢問侯友宜是否能改沿淡水河岸行駛。

侯友宜表示，淡海輕軌可行性評估時，交通部曾提報淡水河岸列為行駛選項，但但被認為不可行，才採取中正路走法，若要重新來過，藍海線會更久才完成。

侯友宜說，會再詢問交通部，評估財務是否可行，早期的行駛淡水河岸路線的建議不被接受，若這條路線可行，居民也有共識，才會來執行，否則到時更改，又可能有人抗議破壞景觀。

侯友宜強調，「我也有最壞打算」，如果大家對淡海輕軌進入老街沒有信心，怕給老街帶來沒落、傷害，藍海線可做到漁人碼頭直接連接八里輕軌，第二期工程就省下來，這也是選項之一，沒有百分之百要做，目前請捷運局誠懇虛心溝通，會尋求大家共識，沒問題就往前走。

(中時 )