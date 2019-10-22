樹德家商電競團隊在2019上海城市盃校園電子競技交流賽，勇奪英雄聯盟冠軍，高雄代理市長葉匡時今在市政會議上公開表揚，致贈獎勵金，與全體市民分享榮耀；樹德家商電競主播、資料處理科三年級學生蘇哲慶表示，台灣隊戰術運用奏效，快攻不拖泥帶水。

一路自台灣打到上海，至少從初賽到決賽前後打了10場以上，台灣電競團體的打法侵略性，結果讓大陸最具代表的上海各隊都望塵莫及，決賽在上海還變成台灣隊互打爭奪冠亞軍，終場仍由樹德家商電競團隊技高一籌奪冠。

蘇哲慶指出，這次兩個城市對戰，上海已被稱為電競的比賽城市，更擁有相當的培訓資金，派出的隊伍都是頗為頂尖；樹德家商是從國內32強開始打起，一路打進代表台灣，遠赴上海比賽，特別是面對上海實力堅強的電競選手，雖然也會手軟，但最後仍是不負眾望，抱回冠軍獎盃。

蘇說，台灣隊戰術運用奏效，快攻不拖泥帶水，更重要是發揮團隊對戰精神。校長陳茂霖也再度感謝高市府頒贈獎金，陳表示，高市府重視高職孩子們的技能表現，肯定了更多朝向技職發展的孩子，電競不是電玩，希望未來能看見更多高雄的孩子在國際舞台上發光發熱。

(中時 )