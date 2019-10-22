雨水自橋梁伸縮縫傾瀉而下。(何淑峰議員服務處提供／吳亮賢新北傳真)

立法委員吳秉叡及市議員何淑峰今(22日)邀集公路總局、工務局到場會勘。(吳亮賢攝)

台65線高架橋串連五股、泰山、新莊、板橋、土城5個行政區，但每逢大雨，橋樑排水不及，雨水自伸縮縫傾瀉而下，宛如瀑布奇景，其中在新莊一出口匝道處尤為嚴重，影響用路人車安全，立法委員吳秉叡及市議員何淑峰今(22日)邀集公路總局、工務局到場會勘，預計將於該段泄水口增設擋板，防止水量過大時外溢，最快11月底前完工。

何淑峰指出，經常接獲民眾陳情，下雨天行經中環路三段與中原路交接口時，自高架橋落下的水柱，會逕直灌注在汽、機車上，不但令駕駛嚇一跳，還可能影響行車安全，過去曾多次要求公路總局和工務局改善，雖有新設置排水管以利排水，但仍無法有效解決問題。

吳秉叡表示，為徹底改善台65線伸縮縫排水問題，今天特別與何淑峰邀集公路總局與新北市政府工務局共同辦理會勘，除針對該路段研擬改善外，也要求公路總局儘速檢查台65全段伸縮縫排水問題，維護用路人安全。

公路總局中和工務段長游旻達說明，65線橋下漏水原因為泄水口因泥沙、垃圾堵塞，造成瞬間強降雨時雨水溢出接水盤，其中新莊1出口匝道處路段因高度較低，雨水、泥沙容易匯流，狀況較為嚴重。

游旻達表示，17日已針對該路段P025柱端接水盤檢查、清理，避免泥沙淤積，未來也將增設擋板，避免水流直接從伸縮縫溢出，費用約2至3萬元，最快11月底完工。

(中時 )