雲林虎尾科技大學建置小型校園發電廠，綠能發電不必外求，校內已設立電力輔助自行車充電站，未來將擴展為租貸平台。（許素惠攝）

雲林虎尾科技大學建置小型校園發電廠，綠能發電不必外求。（許素惠攝）

超厲害！學校自己有電廠，雲林虎尾科技大學透過跨系合作，研發建置了綠能發電的「NFU發電廠」，下午正式發電啟動，該綠能充電系統初期可提供所有教職員工在一、二、三校區、宿舍區及高鐵校區使用，該系統最關鍵的材料在於透過奈米技術，研發出「鉛碳纖維電極」，薄薄一片充放電可高達1萬次，成本低，但效能接近鋰電池，最最耐操儲能電池材料。

校長覺文郁說，NFU發電廠研發團隊由材料系副研發長謝淑惠主持，跨系整合電機與車輛等專業，包括劉煥彩、張永農、副教授宋啟嘉、蘇暉凱、吳森統、王建民等教授、副教授。

NFU發電廠設了「綠能充電站暨公共電力輔助自行車租賃系統」下午啟動，提供高效能電力輔助自行車與綠能充電站，覺文郁說，未來配合高鐵校區及智慧校園等建設完 成，會再擴充搭配一卡通，成為校內的Ubike，透過LoRa無線通訊傳輸來監控電輔車的位置，很適合長距離公共自行車智慧監控管理。

謝淑惠說，一般使用綠能泰半是透過饋線把電賣給台電，但該校發電廠從創能到儲能都自己來，包括創建太陽能發電儲能型實驗平台，提供了電池交換站及電池充電、長效儲能電池技術，透過奈米科技研發出很耐操的儲能電池「鉛碳纖維電極」，薄薄一片但效能極高，目前市面高效能電池充放電約只3000至5000次，一般汽車鉛酸電池也只能放電到60％，該電池可完全放電，壽命可達充放電1萬次，且製作成本低，未來可用電動汽車或相關儲能設備中，也不佔空間且效能大過現有電池，校方已申請專利中。

一卡通票證董事長張修齊及多家科技公司主管到場見證新系統研發成功，對成果讚不絕口。

(中時 )