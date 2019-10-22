天心穿Marina Rinaldi寬版絲質罩衫洋裝，襯托天心的白皙美肌。（JOJ PHOTO攝）

天心婚後事業運超旺，今年上檔的新戲《最佳利益》佳評如潮，版權熱銷到星馬美日等六國，緊接下來新加坡電影《越界》也將在明年上映，演藝事業走「國際路線」，更上一層樓。

「這一切，都是努力和犧牲換來的。」天心笑說，《越界》開拍前，她穿上大圓裙洋裝拍定裝照，還以為只要扮演柔弱無助、高喊「救命」的嬌嬌女，等著被英雄拯救就好，沒想到她不僅得頂著夏日的豔陽拍戲，還被綁匪抓頭髮掄牆、甩巴掌、中槍，過程十分淒慘。

天心婚後事業運超旺，繼《最佳利益》後，新加坡電影《越界》也將在明年上映，事業更上一層樓，證明「嫁得好」。穿Marina Rinaldi針織女裝，勾勒好身材。（JOJ PHOTO攝）

天心說，她以前雖拍過古裝武俠片，但感覺比較像是「舞蹈」，沒有肢體硬碰硬的武打動作，但在《越界》中有不少被綁匪俘虜受虐的橋段，雖都是借位拍攝，並非真的受虐，但畫面慘到連她也不忍卒睹。

「我的手腕因為繫鐵鏈勒出瘀青，秀給其他演員看，結果他們反過來展示他們拍戲受傷的輝煌成果，傷口更大更慘，我只好閉嘴。」天心笑說，向受劇組討拍不成，只好回家向老公尋求溫暖，沒想到老公只瞄了一眼說聲「喔」，讓她有點自討沒趣。

天心婚後事業運超旺，繼《最佳利益》後，新加坡電影《越界》也將在明年上映，事業更上一層樓，證明「嫁得好」。穿Marina Rinaldi針織女裝，勾勒好身材。（JOJ PHOTO攝）

天心在最近幾齣新戲勇於突破、挑戰新角色，果然佳評如潮，戲約不斷，甚至比起婚前還要忙碌，說是婚姻有助事業運，也不為過。

天心這回受邀進棚拍攝義大利精品Max Mara集團旗下的頂級奢華Marina Rinaldi女裝，一襲品牌最經典的針織洋裝，以貼合緊身的針織布料完美勾勒曲線，優雅中流露性感，另一組Marina Rinaldi寬版絲質罩衫，風格兼具休閒與時尚，輕鬆自在又不減奢華品味，且完美襯托天心的白皙美肌。

Marina Rinaldi漆皮防潑水風衣，2萬5800元。（Marina Rinaldi提供）

Marina Rinaldi果鳩鳥粉羊駝毛大衣，6萬2800元。（Marina Rinaldi提供）

Marina Rinaldi西伯利亞鵝絨羽絨連帽外套，9萬6800元。（Marina Rinaldi提供）

(中時 )