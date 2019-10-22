4名黑衣人上周闖入高市鳳山區一甲里長、鳳山區里長聯誼會長蘇志明服務處，分持鋁棒亂砸，蘇志明上前阻擋，反被亂棒圍毆傷，送醫治療幸無大礙；警方循線逮獲林男等4人，初步調查他們到場嗆聲「炮仔欠他們錢」，誤將蘇當成阿炮，由於蘇事後不追究，訊後依社維法裁處。

林男等4人17日晚間7時50分許，到蘇志明位在鳳南路的服務處，持球棒砸破玻璃與物品，蘇聽聞巨響探頭查看質問「你們怎麼亂砸？」惡煞回嗆「炮仔欠錢」；但蘇不認識「炮仔」，隨即向他們解釋找錯人，不料對方反將矛頭指向蘇，一陣圍毆造成蘇倒在椅子上，民眾見狀報案，才鳥獸散。

鳳山警方成立專案小組調閱路口監視器，隔天凌晨2時循線通知涉案4人到案；其中林男供稱，「炮仔」欠他70萬賭債，聯絡「炮仔」時，他聲稱人在蘇的服務處，相約這裡談判，於是找來3名友人討債，結果誤以為蘇就是「炮仔」，將人毆打成傷。

蘇被送往醫院，額頭有撕裂傷，腳踝也被碎玻璃割傷，經縫合治療後，目前還住院療養中，沒有生命危險。警方排除選舉糾紛，蘇也沒有提告，訊後仍依社會秩序維護法將4人移送高雄地方法院鳳山簡易庭裁處。

(中時 )