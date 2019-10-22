余天、李亞萍的二女兒余苑綺，2014發現罹患直腸癌三期，勇敢治療後抗癌成功，又突破「百萬分之一的機率」連續懷胎，上周才迎接二寶到來，給余天添了金孫，沒想到昨傳出癌症復發，她產後檢查確定癌細胞從淋巴擴散至肝、肺，今余苑綺在家人陪同下，回醫院為再度化療而裝置人工血管，余天也坦言女兒怕影響胎兒，長達2年沒追蹤檢查，大腸直腸癌權威醫師王輝明表示，開刀治療癌症3年內是高危險群，透露已有懷孕也能做的檢查方式，不會對胎兒造成傷害。

余苑綺才剛誕下第二胎就發現癌症復發，突如其來的消息讓眾人都感到遺憾難過，今天余家人陪她就醫後簡單接受媒體採訪，余天坦言女兒怕影響小孩，從懷第一胎開始就暫停了追蹤直腸癌，長達2年沒檢查，直到這次懷孕，孕期連咳4、5個月未痊癒，才發覺有異，產後就醫竟是癌症復發擴散，據《ETtoday》報導，中國醫藥大學附設醫院外科部副主任王輝明表示，直腸癌分A、B、C三型，其中A型預後5年存活率高達6成，C型則是最低的25%，然越年輕罹癌預後存活率越差，因為是免疫出問題，但總歸及早發現病徵及早投藥，相對有機會拉高存活率。

王輝明分享收治的病例，表示過去曾有名3C期病人，但一檢查出結果即投已標靶治療與化療，5年存活率從25%拉高至92%，發現罹癌至今已10多年，仍健康活著；另有一名女病患，2009年確診大腸癌3期，期間嚴密監測控制癌變狀況，如今快40歲了，期間還生了2個兒子，至今仍有體力陪著孩子長大。

王輝明醫師表示，罹癌復發，通常1年前就有徵兆，而懷孕並不會加速癌症復發，也強調並非所有檢查都對胎兒有影響，其實可做自費的液狀切片檢查，僅抽取8C.C.的血液就能做游離癌細胞偵測，可比影像檢測早半年揪出癌症是否轉移，呼籲癌症手術治療後3年內的高風險群，應該每3個月做一次追蹤，只要檢查數值一超過正常值，就代表癌細胞正蠢蠢欲動，而於在第一時間投予相應治療，及時扼殺癌細胞。

(中時電子報)