雲林縣議會副議長蘇俊豪22日宣布退出民進黨，四年前他從國民黨退出，轉而支持蔡英文選總統，四年後他拒絕再為蔡抬轎而退黨，蘇俊豪表示，「執政得好連任又何妨，做得不好，輪替又有什麼意思？」

蘇俊豪表示，蔡英文當選後從來沒有找過他，他辦過有幾次座談會，黨中央只有派一個婦女部下來基層，他反對的同婚立法、一例一休、年金改革溯及既往、老舊柴油車汰換、蒜頭大量進口等政策，從來沒有跟基層討論過。

蘇俊豪說，他要退黨沒有透露讓人知道，聲明稿也是今早（22日）才打好的，心情五味雜陳，不知道民進黨執政跟基層的意見怎麼有那麼大的落差，這是理念問題，要改不可能，父親贊同也接受他的決定，要跟民意在一起。

他說，未來會以無黨籍身份參政，謹慎評估哪個候選人的政策與是否做到為支持標準，韓國瑜也好、張嘉郡也好，他們提出的政策如果理念相符，就全力支持。

外界認為蘇俊豪退黨將衝擊蘇治芬的海線立委選情，蘇俊豪說「應該沒有什麼殺傷力，我的影響力有限，她當選（立委）之後跟她爭取一些經費也都沒有，她可能覺得我對他沒什麼影響力才對。」

(中時 )