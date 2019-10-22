內政部長徐國勇21日說，曾接見香港牧師管浩鳴，是因管為宗教領袖，當時不知管身兼北京市政協委員；途中發覺管浩鳴想談陳同佳案，但他並未答覆或承諾。

根據中央社報導，徐國勇21日晚間透過新聞稿表示，兩、三週前接到總統府國策顧問黃承國來電，表示香港聖公會教省秘書長要來拜會，因為聖公會教省秘書長是宗教領袖，而宗教業務屬內政部主管業務，宗教領袖拜會部長，皆照例予以接見，因此安排接見。

徐國勇表示，在會面中，管浩鳴確實有提及陳同佳案，但他回應，通緝不是內政部發布的，且陳同佳案涉及司法互助等事宜，不宜由內政部回答。

徐國勇說，他也發覺管浩鳴的目的主要是談陳同佳案，並非僅是宗教事務。因陳同佳案涉及陸委會及法務部，他沒有答覆也沒有做任何承諾。以上就是見面的過程及內容。

他說，約一週後，管浩鳴再來台，又再次透過相關人士要求再次見面，他即拒絕接見。此外，徐國勇強調，他接見管浩鳴時，不知管浩鳴具有北京政協委員身分。

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(中時電子報)