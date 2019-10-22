台南是一座幸福城市，然而，仍有許多亟需被照拂的弱勢孩童，在社會不同角落等待被看見，遠雄房地產近年加入台南房地產市場，著眼於關懷在地弱勢孩童，10月27日當天，將與遠雄文教基金會聯合舉行「府城送暖‧遠雄傳愛 - 2019遠雄兒童關懷送暖園遊會」，期盼透過舉辦公益園遊會，歲末之際，拋磚引玉、呼朋引伴，為弱勢兒童送上溫暖的愛。

遠雄房地產張麗蓉總經理表示，本次公益園遊會，是基於關懷兒童的溫暖心意而生，應各界回響而成，她特別感謝臺南市政府、臺南市議會、臺南市中西區及北區區公所的協助。園遊會也邀請到德蘭啟智中心、南台南家扶中心、以恩關懷協會等兒童福利公益團體一同參與，提供一個讓孩子們走出來，學習接觸不同人群的機會，以養分澆灌他們，讓孩子們有朝一日懂得創造自己的未來。

公益園遊會10月27日上午9點到下午2點，在知名小北夜市舉行，廣邀知名的美食及伴手禮店家熱情設攤，同時也邀請深受孩子們喜愛的西瓜哥哥帶領孩子們唱跳歡度時光，除此之外，主辦單位還安排非常受孩子們喜愛的魔術與氣球表演及體驗活動(前600名可獲得魔術方塊鑰匙圈)，活潑且豐富的活動，肯定是大朋友及小朋友不能錯過的。

(中時 )