台中市東勢區70歲的陳姓老婦18日晚間外出訪友，因天色昏暗且不熟悉路況，不慎掉落茅埔大圳，警消獲報後立即趕赴現場，將婦人從3米深大圳中救起，婦人因驚嚇不斷啜泣，所幸無大礙。

東勢警分局表示，茅埔派出所所長劉國富、警員程曉筠18日執行巡邏勤務，於晚間8時接獲熱心民眾報案，稱在東勢區東關路5段298巷內有人掉入大圳裡。

員警獲報後立即趕赴現場，發現有一位婦人掉落茅埔大圳裡，劉國富立即通報消防人員前來，並協助將婦人從3米深大圳救起，婦人因驚嚇不斷啜泣，所幸並無其他外傷。

據警方了解，婦人家住東勢市區，欲至東關路5段巷訪友，因天色昏暗且不熟悉路況，而不慎掉進路旁3米深大圳，路人即時通知警消前往救援，否則後果不堪設想。

劉國富提醒民眾，郊區許多巷弄及產業道路，夜間行走時應避免行經無路燈的黑暗處，且隨時攜帶手電筒或其他照明設備，以保護自身安全。

(中時 )