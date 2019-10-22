中華職棒聯盟今（22）日公布年度「最佳九人暨最佳指定打擊得主」，以及三大獎項，即最佳新人、最佳進步獎、年度MVP的入圍名單。其中Lamigo桃猿隊的陳俊秀再度入圍，將與隊友全壘打、打點「雙冠王」朱育賢，加上林泓育，三雄一起角逐年度MVP。

今年打擊大爆發的桃猿隊林立，除了勇奪「打擊王」，並首度拿下「最佳三壘手」獎項。桃猿隊陳俊秀、藍寅倫與富邦悍將隊胡金龍三人，則連續兩年奪下「最佳一壘手」、「最佳外野手」與「最佳指定打擊」。

富邦悍將隊洋投羅力曾經連續三年奪下「最佳投手」，今年他除了拿下「防禦率王」頭銜，並重奪「最佳投手」獎項。林泓育、林承飛也是繼2016年之後，再度奪下「最佳捕手」及「最佳游擊手」獎項。

郭嚴文則是在2017年後再將「最佳二壘手」獎項抱回家。而在新秀輩出的情況下，「最佳三壘手」林立、「最佳外野手」詹子賢及蘇智傑等人，今年都是首度獲獎。

「最佳進步獎」入圍的3人分別為吳東融、林立和陳仕朋，「最佳新人獎」則由林靖凱、陳晨威及廖乙忠爭奪，加上「最有價值球員獎」，這三大獎項將於29日頒獎典禮現場揭曉；聯盟也將於24日公布金手套得獎名單。

「最佳九人暨指定打擊」獎得主分別是：最佳投手羅力（富邦），最佳捕手林泓育（桃猿），最佳一壘手陳俊秀（桃猿），最佳二壘手郭嚴文（桃猿），最佳三壘手林立（桃猿），最佳游擊手林承飛（桃猿），最佳外野手詹子賢（中信兄弟）、蘇智傑（統一獅）、藍寅倫（桃猿），最佳指定打擊胡金龍（富邦）。

(中時電子報)