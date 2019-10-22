日本離台灣近，同時日本文化也深受台人喜愛，因此常常是國人的出國旅遊選擇。不過卻有網友發現，台灣人到日本旅遊，多半都是兩腳走遍遍，一天萬步是基本；可是台人在台灣，卻連去便利商店都要騎車，於是向八卦版友請教，到底造成台人愛在日本走路的原因是什麼。網揭曉真相，實在令人感到無奈。

有網友發現，台灣人到日本旅遊，多半都是兩腳走遍遍，一天萬步是基本，到底造成台人愛在日本走路的原因是什麼。網揭曉真相，實在令人感到無奈。（摘自PTT）

近日原PO在PTT八卦版上發文請益，他發現到台灣人在台灣對於走路，根本無敵懶惰，到哪都一定要騎機車；卻在日本都走路，反差極大，到底為什麼？引起網友熱議，曝真正關鍵在「人行道」。

首先，有網友質疑原PO地理原因才是因素，「在日本有機車可以騎？」認為正是因為出去旅遊，才用走的，日本機車又不普及，如果有機車幹嘛不騎。也可能是因為人生地不熟，不太了解位置資訊，所以選擇用走的；不然就是，計程車費很貴。

台灣人在台灣無敵懶惰，到哪都一定要騎機車；卻在日本都走路，反差極大，到底為什麼？曝真正關鍵在「人行道」。（示意圖／shutterstock）

再者，就是令台灣人又氣又討厭的事情，網友表示，台灣日本的「人行道」差別很大」！在台灣走路「很危險」，三不五時就會有機車亂竄上人行道、加上違停，尤其是現在外送行業夯，走在路上偶爾還會被外送員按喇叭。另外，台灣騎樓又窄又多私人雜物，整個空間對行人「超不友善」。害網友氣噗噗「台灣行人沒人權阿，我走在街口邊邊也被汽車叭，不知道叭三小」、「台灣根本是反行人設計，騎樓走一走被一堆雜物擋住。人行道，台灣幾乎沒有」、「把違停清光再來談走路」。

相反地，在日本，對行人有一套良好的用路規劃。網友舉例，行人優先，步道規劃良好，對行人相當友善。日本警察對不予禮讓行人的汽機車駕駛會嚴格取締。令網友感嘆「台灣我還沒看過在抓未禮讓行人的警察」，所以在日本人行道走路才叫安全有保障。

最後，也有網友把兩國的天氣差異列入原因考量，強調「台灣夏天太過悶熱 冬天溼冷走路是酷刑」，日本天氣舒服，道路寬敞加上良好的人行道規劃，讓網上大讚「超好走、超舒服」！

日本警察對不予禮讓行人的汽機車駕駛嚴格取締。

(中時電子報)