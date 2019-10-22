「百年滄桑的中歐傳統服飾」特展在國資圖登場，展出斯洛伐克的傳統服飾，由館長劉仲成（右3）等人剪綵。（陳淑芬攝）

「百年滄桑的中歐傳統服飾」特展開幕，演奏斯洛伐克傳統樂器。（陳淑芬攝）

國立公共資訊圖書館推出「百年滄桑的中歐傳統服飾」特展，展出斯洛伐克世代相傳精緻的手工服飾工藝。國資圖館長劉仲成22日在開幕式表示，斯洛伐克擁有數百座浪漫莊園及城堡，具有百年歷史難得一件的傳統服飾及禮俗文化，邀請民眾來「閱讀」當地多元的傳統實體民俗服飾，深入了解斯洛伐克。

「斯洛伐克民俗藝術：百年滄桑的中歐傳統服飾」特展由國資圖、斯洛伐克駐台經濟文化辦事處及斯洛伐克奧籌瓦小鎮合作舉辦，自22日展至11月24日，展出中歐傳統民俗衣、帽及鞋等服飾、配件，開幕儀式中並現場演奏斯洛伐克傳統樂器。

斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文表示，斯洛伐克是位於中歐的小國，擁有550萬人口，傳統民俗服飾特展於東亞地區僅在台灣展出過。其中，有85％展品都是原裝百年骨董，由當地婦女代代相傳一針一線手工縫製而成，奧籌瓦婦女在做手工之餘，也會吟唱民俗歌曲，成為當地特色曲目。

博塔文說，位於斯洛伐克中部的奧籌瓦小鎮，居民生活純樸，並不寬裕，但世代相傳手工縫製服飾發揮民族特色，經歷時間考驗，展現服飾文化意涵及受多元文化衝擊的影響，例如，喪禮穿著主調黑色的禮服；婚禮穿著白色主色調，象徵生命的純潔；節慶則是色彩鮮亮、圖案多元。

(中時 )