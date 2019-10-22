華山基金會羅東愛心天使站今天（22日）邀請所服務的12名長者，到羅東鎮漢民社區參與感恩茶會，漢民社區帶來環保陀螺、竹蜻蜓等童玩，盼能讓長者們感受到社會的溫暖，以及回味兒時的樂趣。

羅東站與漢民社區合作舉辦感恩茶會，邀請到工藝老師帶來各式各樣的童玩，並由社區志工陪伴長者，介紹、教導長者們童玩的玩法，不少長者都感到相當新鮮，也嘗試玩遍每種童玩。

羅東站站長黃怡菁說，華山基金會鼓勵弱勢長者們走出戶外，多接觸新鮮事物，延緩身心靈的退化，也呼籲社會大眾、社區多關懷身邊的長者。

(中時 )