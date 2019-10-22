華山基金會伴老 回味童玩樂 17:142019/10/22 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 華山基金會羅東愛心天使站今天邀請服務的長者，在漢民社區志工的陪伴下回味古早童玩。（李忠一攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華山基金會羅東愛心天使站今天（22日）邀請所服務的12名長者，到羅東鎮漢民社區參與感恩茶會，漢民社區帶來環保陀螺、竹蜻蜓等童玩，盼能讓長者們感受到社會的溫暖，以及回味兒時的樂趣。 羅東站與漢民社區合作舉辦感恩茶會，邀請到工藝老師帶來各式各樣的童玩，並由社區志工陪伴長者，介紹、教導長者們童玩的玩法，不少長者都感到相當新鮮，也嘗試玩遍每種童玩。 羅東站站長黃怡菁說，華山基金會鼓勵弱勢長者們走出戶外，多接觸新鮮事物，延緩身心靈的退化，也呼籲社會大眾、社區多關懷身邊的長者。 (中時 ) #長者 #社區 #童玩 #華山 #基金會 也許您會感興趣 推薦閱讀 格萊珉實踐共富座談會 迴響熱烈 04:102019/10/18 投資理財 指馬英九有10億金庫 周玉蔻須登報道歉定讞 11:082019/10/18 社會 周玉蔻烏龍爆料 官司連3敗 04:102019/10/19 社會新聞 鴻海捐建台大癌醫中心 教授憂心郭董介入 11:392019/10/19 生活 學學文創基金會推動十二生肖藝術家彩繪助學 16:022019/10/19 生活 普悠瑪追思會 台鐵局考慮成立基金會照顧傷者 21:072019/10/19 生活 北市愛心認助相見歡 清寒學子完成求學夢 17:402019/10/20 生活 北市愛心認助學子 相見歡 04:102019/10/21 地方新聞 彰化縣數位愛的書庫 芬園國中揭牌 17:342019/10/21 生活 消費做公益 創世辦連五周義賣 18:312019/10/21 生活 生活熱門新聞 台中當地人大推：這夜市好吃完勝逢甲 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 台灣最廢城市在哪？答案笑翻網友 - 生活 便秘是大腸癌前兆？台大醫：腹瀉更恐怖 - 生活 比499吃到飽還猛！電信三雄隱藏版資費曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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