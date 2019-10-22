北台南家扶將於11月9日在南瀛綠都心舉辦「無窮世代音樂會暨親子社區野餐日」，邀請親子享受在綠意盎然的公園野餐的輕鬆時光，並安排受扶助的青少年表演才藝，讓人看見他們的努力，另外也安排縫傘活動讓人體驗低薪甘苦，並呼籲社會大眾一起加入填補弱勢孩子的成長空缺行列，讓他們也能獲得與常人一樣，有探索與學習的機會。

家扶統計，一個弱勢貧困家庭要能經濟自立，順利的話，平均至少需花費5年以上時間，在這段期間，孩子與家庭每天都會遭遇各種艱難課題，而家庭脫貧的基礎來自穩定的經濟收入，但弱勢家庭經常受限於疾病（26.67％）、身心障礙（18.17％）、需照顧家人（17.44％）等因素，導致多數家庭必須以長工時、低收入的臨時性或代工性工作為生。

以北台南家扶為例，該中心服務的逾千戶弱勢家庭中，竟有6成的家戶月收入不到2萬元，而且有近百戶的主要經濟來源是來自於按件計酬、工時長、收入微薄的家庭代工，若換算成時薪，每小時平均不到100元，相當辛苦。

因此北台南家扶將邀請民眾體驗「縫傘體驗甘苦」，來感受低薪弱勢家庭為了生活，必須忍受長時間、低薪工作的辛苦，並舉辦音樂會暨親子野餐日活動，讓人看到受扶青少年的努力，認購費每組家庭1份350元，內容包含野餐墊、涼感巾、保冷袋一組、輕食野餐餐盒、折傘及針線包一組，報名專線可洽06-6322649，額滿為止。

(中時 )